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مفتي لبنان يدعم قرار السعودية بتعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا

12:28 م السبت 29 فبراير 2020
مفتي لبنان يدعم قرار السعودية بتعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا

الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان

بيروت - أ ش أ

أعلن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، تأييده ودعمه لقرار السعودية بالتعليق المؤقت لدخول أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، في إطار الجهود الرامية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وأثنى مفتي لبنان - في تصريح اليوم السبت - على الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها السعودية في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من جميع أنحاء العالم، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار الفيروس.

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مفتي لبنان عبد اللطيف دريان تأشيرات العمرة السعودية فيروس كورونا

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