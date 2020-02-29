واشنطن تعلن عن حالتي إصابة بفيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية بولاية واشنطن الأمريكية، اليوم السبت، إنها اكتشفت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، أحدهما لمراهق في سن المدرسة دون أن يكون قد سافر خارج البلاد أو قابل أي شخص زار المناطق المتأثرة بالفيروس.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن التحاليل المحلية أثبتت إصابة المريضين بفيروس كورونا في انتظار التأكد من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت أن المريض الثاني كان قد سافر إلى كوريا الجنوبية.​