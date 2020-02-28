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الهجرة الدولية: سفينة تجارية تنقذ 35 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا وتعيدهم لطرابلس

11:20 ص الجمعة 28 فبراير 2020
الهجرة الدولية: سفينة تجارية تنقذ 35 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا وتعيدهم لطرابلس

أرشيفية

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن سفينة تجارية أنقذت 35 مهاجرا غير شرعي في المياه قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا واعادتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس .

وقالت المنظمة - في تغريدة عبر "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة ومواد الإغاثة إلى المهاجرين، الذين تم اعتراضهم في مياه البحر أمس الخميس، فور نزولهم من على متن السفينة .

يذكر أن غالبية المهاجرين يقومون بالرحلة الخطرة لعبور المتوسط في مسعى للوصول للشواطيء الأوروبية في قوارب مطاطية غير مجهزة وغير آمنة للإبحار في المياه المفتوحة.. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإنه بدءا من أكتوبر الماضي ما يقرب من 19 ألف مهاجرا ماتوا غرقا أو فقدوا في البحر منذ عام 2014 .

هذا المحتوى من

منظمة الهجرة الدولية طرابلس البحر المتوسط أوروبا

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