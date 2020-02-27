واشنطن تحذر من هجوم كبير محتمل ضد فندق في كينيا

وكالات:

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من خطر وقوع هجوم كبير ضد فندق في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "افريكوم"، مساء الثلاثاء، أن زعيمًا بارزًا من جماعة "الشباب"، يُعتقد أنه ساعد في التخطيط لهجوم مميت شنته الجماعة على قاعدة عسكرية كينية في يناير الماضي، قُتل في قصف جوي.

وكان ثلاثة أمريكيون، اثنان من المتعاقدين مع وزارة الدفاع وجندي، قد قُتلوا خلال هجوم وقع في الخامس من يناير الماضي على قاعدة خليج ماندا، التي يستخدمها جنود أمريكيون وكينيون.

وذكرت افريكوم في بيان أن الرجل الذي قُتل في غارة جوية في 22 فبراير الحالي كان "مسؤولا عن التخطيط وإصدار تعليمات لعمليات إرهابية على منطقة حدودية كينية، من بين ذلك الهجوم الأخير على خليج ماندا".