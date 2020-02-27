الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء حالتين جديدتين، كانتا مصابتين بفيروس كورونا المستحدث، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني (70 عاما) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تبين في فحص المخالطين إصابة زوجة الزائر الإيراني (64 عاما).

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي الفيروس وضمانا لسلامة المجتمع.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.