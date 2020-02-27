إسرائيل: إصابة جديدة بكورونا لعائد من إيطاليا.. وارتفاع الإصابات إلى 3

وكالات:

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لشخص عائد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عائد مؤخرا من إيطاليا وقد تم وضعه في حجر صحي فورا. وبذلك تصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".

وقتل الفيروس حتى الآن أكثر من 2800 شخص في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 82 ألفًا على مستوى 50 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط ودول الأمريكتيين، الجزء الأكبر منهم في الصين.