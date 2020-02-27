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إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء "كورونا" إلى 26 حالة

01:04 م الخميس 27 فبراير 2020
إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء "كورونا" إلى 26 حالة

فيروس كورونا

طهران - أ ش أ

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 26 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية - إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيران بلغت 245 حالة.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظَهَر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية طهران

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