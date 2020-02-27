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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 21 حالة

08:53 ص الخميس 27 فبراير 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 21 حالة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 21 حالة.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الخميس أن هذا يأتي عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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ألمانيا فيروس كورونا

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