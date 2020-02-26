الاتحاد الأوروبي: زيادة 13% في عدد طالبي اللجوء لأوروبا في 2019

برلين - (د ب أ)

أظهرت بيانات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، اليوم الأربعاء، زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء لأوروبا في عام 2019، مقارنة بعام 2018.

وقال المكتب إن طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وايسلندا وليشتنشتاين، وسويسرا، وصلت العام الماضي إلى 714 ألفا، بزيادة 13 في المئة مقارنة بالعام السابق عليه، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2015.

وأرجع المكتب الأوروبي هذه الزيادة إلى ارتفاع أعداد المتقدمين بطلبات لجوء من دول يمكن لمواطنيها دخول منطقة شنجن بدون تأشيرة، وبينها كولومبيا، و فنزويلا، والسلفادور، وهندوراس.

وبحسب المكتب، يفسر ذلك الزيادة الإجمالية في عدد طالبي اللجوء رغم تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي تمكنوا من عبور حدود الاتحاد الأوروبي.

وكان للسوريين نصيب الأسد من طلبات اللجوء لأوروبا العام الماضي، بواقع 72 ألف طلب، ثم الأفغان بـ 60 ألفا، وبزيادة كبيرة عن عام 2018.

وجاءت فنزويلا في المرتبة الثالثة بإجمالي 45 ألف طلب لجوء في عام 2019، أي نحو مثلي عدد العام السابق عليه.

يشار إلى أن فنزويلا شهدت احتجاجات ضخمة منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت بالبلاد في عام 2018. وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة دفعت الملايين إلى الفرار من البلاد.

وبلغ حجم الموافقة على طلبات اللجوء 85 في المئة بالنسبة للسوريين، و 82 لليمنيين، و81 لمواطني اريتريا، و 5 في المئة للاجئي السلفادور.