الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي في الرياض

الجزائر - (أ ش أ)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم /الأربعاء/، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية /الرياض/، مباحثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحادثات التي تمت خلال زيارة الرئيس تبون الحالية للسعودية تمت في جلسة مغلقة.

وكان الرئيس تبون قد استقبل ولي العهد السعودي، يرافقه وفد يضم: وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطاب.

ووصل الرئيس تبون في وقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، في زيارة للسعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسيجري الرئيس تبون خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين.