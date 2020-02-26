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الكويت: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26

05:15 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الكويت: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26

مواطنون يرتدون كمامات خوفا من الإصابة بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 26 حالة .

وفي وقت سابق الأربعاء، تقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين مضيفا أن الاجازة تشمل الهيئة التعليمية، بسبب تفشي كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات المكتشفة جميعها مرتبطة بالعائدين من إيران.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية
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