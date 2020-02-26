الكويت: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 26 حالة .

وفي وقت سابق الأربعاء، تقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين مضيفا أن الاجازة تشمل الهيئة التعليمية، بسبب تفشي كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات المكتشفة جميعها مرتبطة بالعائدين من إيران.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.