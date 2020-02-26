لبنان: تسجيل الإصابة الثانية بكورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

تعود الإصابة الثانية لمواطنة أجرت زيارة دينية إلى إيران لمدة أسبوع وعادت إلى لبنان يوم 20 فبراير على متن نفس الطائرة التي كانت تقِل حالة الإصابة الأولى. وظهرت الأعراض عليها يوم 24 فبراير.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى أكثر من 40 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.