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لبنان: تسجيل الإصابة الثانية بكورونا

05:27 م الأربعاء 26 فبراير 2020
لبنان: تسجيل الإصابة الثانية بكورونا

مواطنون لبنانيون يرتدون كمامات خوفا من فيروس كورون

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

تعود الإصابة الثانية لمواطنة أجرت زيارة دينية إلى إيران لمدة أسبوع وعادت إلى لبنان يوم 20 فبراير على متن نفس الطائرة التي كانت تقِل حالة الإصابة الأولى. وظهرت الأعراض عليها يوم 24 فبراير.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى أكثر من 40 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.

فيروس كورونا لبنان وزارة الصحة اللبنانية
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