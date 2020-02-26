ردًا على غياب أثيوبيا.. بيان من الخارجية عن اجتماع الحسم لمفاوضات سد النهضة

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية مشاركة مصر في المحادثات الثلاثية المُقرر عقدها يومي 27 و28 من فبراير الجاري حول سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن، رغم إعلان أديس أبابا، اليوم الأربعاء، عدم مُشاركتها في الاجتماعات.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم ٦ نوفمبر ٢٠١٩.

وأكد حافظ أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية نقلت عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، بيزونه تولشا، قوله: "أخطرنا الولايات المتحدة بأننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور". ولم يقدم مزيد من التفاصيل.