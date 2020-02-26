الصين ناعية مبارك: سيتذكره شعبنا

بكين- (أ ش أ):

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن تعازيها العميقة لرحيل رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، ومواساتها لأسرته، والذي توفى أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على رحيل الرئيس المصري الأسبق -" إن مبارك قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية الصينية المصرية، وسيظل في ذاكرة الشعب الصيني، وستواصل الصين العمل مع مصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة".