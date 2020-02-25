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الأمم المتحدة: مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط

11:44 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الأمم المتحدة: مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط

محمد حسني مبارك

نيويورك - (د ب أ)

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، تعازيه لحكومة مصر في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما أرسل تعازيه لأسرة الفقيد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، إن في رسالته، أكد أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين."

وقد رحل مبارك اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما.

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