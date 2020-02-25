فرنسا تعلن عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد.

وقال جيروم سالومون المدير العام للصحة إن أحد المصابين هو مواطن فرنسي كان قد أقام في وقت سابق في إقليم لومباردي الإيطالي، بينما حالة الإصابة الثانية لشابة صينية كانت قد عادت من الصين في مطلع فبراير الجاري.

وأضاف سالومون أن حالة المصابين الاثنين غير مثيرة للقلق مشيرا إلى أنهما يخضعان للعلاج في أحد المستشفيات المتخصصة.

يشار إلى أن عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا لا تتعدى حالة واحدة حتى الآن، عندما توفيت سائحة صينية 80 عامًا، متأثرة بإصابتها بالعدوى، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من هذا المرض، أحد عشر شخصا.

وبالحالتين الجديدتين، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19) في فرنسا إلى 14 حالة.