أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الرئيس اليمني يبعث برقية عزاء إلى السيسي في وفاة مبارك

08:58 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الرئيس اليمني يبعث برقية عزاء إلى السيسي في وفاة مبارك

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

وكالات

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة لنظيره عبدالفتاح السيسي، نوه خلالها بمكانة الرئيس الراحل حسني مبارك ومواقفة القومية في خدمة مصر وقضايا الامة العربية واسهاماته الدائمة في نصرة قضايا الأمة العربية ودعم وتعزيز العلاقات المتينة بين مصر واليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمبنة "سبأ".

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لمصر قيادةً وشعبًا وأهل وذوي ومحبي الرئيس الراحل.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.

عبدربه منصور هادي السيسي محمد حسني مبارك وفاة مبارك

الخبر التالى:

النائبة العامة السابقة بجواتيمالا تحصل على اللجوء السياسي في أمريكا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير المالية يصدر قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر