الرئيس اليمني يبعث برقية عزاء إلى السيسي في وفاة مبارك

وكالات

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة لنظيره عبدالفتاح السيسي، نوه خلالها بمكانة الرئيس الراحل حسني مبارك ومواقفة القومية في خدمة مصر وقضايا الامة العربية واسهاماته الدائمة في نصرة قضايا الأمة العربية ودعم وتعزيز العلاقات المتينة بين مصر واليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمبنة "سبأ".

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لمصر قيادةً وشعبًا وأهل وذوي ومحبي الرئيس الراحل.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.