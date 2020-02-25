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مقتل وإصابة مدنيين في انفجار بالعاصمة السورية

07:00 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
مقتل وإصابة مدنيين في انفجار بالعاصمة السورية

انفجار - ارشيفية

دمشق - (د ب ا)

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن شخصًا مدنيًا قتل وأصيب آخر بجروح بليغة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة سانا، أن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لصقوها بسيارة مدنية نوع هونداي كانت مركونة بمحيط ملعب تشرين في مدينة دمشق ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر بجروح بليغة تم نقله إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج.

كان أصيب في الـ 20 من الشهر الجاري مواطنان بجروح بسيطة جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة المرجة بدمشق.

انفجار سوريا دمشق الإرهاب

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