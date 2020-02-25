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عُمان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4

03:53 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
عُمان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجيدد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمال الإصابات في السلطنة إلى 4، حسبما أفادتوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وناشدت الوزارة المُسافرين القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الإجراءات الوقائية.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 2700 شخص في الصيبن ودول أخرى، وأصاب أكثر من 80 ألفًا على مستوى 42 دولة.

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