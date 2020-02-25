مباحثات أوروبية في إيطاليا حول أزمة فيروس كورونا

روما- (د ب ا):

يجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في روما، غدا الأربعاء، لمناقشة أزمة فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال مكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن الوزير سوف يلتقى بمفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج ومديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض اندري امون.

ومن المقرر عقد الاجتماع صباح غد يعقبه مؤتمر صحفي.