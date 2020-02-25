إيران: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 15

وكالات:

أعلن مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 15، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ووفق "إرنا"، فإن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط البلاد)، ومريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال البلاد).

يأتي ذلك فيما أعلنت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، غير الرسمية، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 16 حالة وفاة، و61 إصابة، حيث تماثل 24 حالة للشفاء.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 2700 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 80 ألفًا على مستوى 93 دولة.