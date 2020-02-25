رئيس وزراء تيمور الشرقية يقدم استقالته

ديلي- (د ب ا):

قدم رئيس وزراء تيمور الشرقية تور ماتان رواك استقالته اليوم الثلاثاء عقب انهيار ائتلاف داعم له في البرلمان.

وقال ماتان رواك للصحفيين عقب لقاء الرئيس فرانسيسكو جوتيريش " ربما تكونوا قد سمعتم إنني قدمت استقالتي للرئيس".

وأضاف" سوف أبقى رئيسا للوزراء حتى موافقة الرئيس على الاستقالة".

ويشار إلى أن ماتان روك، وهو أحد المقاتلين السابقين، قد قاد ائتلافا مؤلفا من حزب التحرير الشعبي الذي ينتمي له وحزب المؤتمر الوطني لإعادة بناء تيمور وحزب خونتو.

ولكن الائتلاف واجه مشاكل عقب أن أخفق في تمرير موازنة 2020 الشهر الماضي.

ويذكر أن تيمور الشرقية، التي يبلغ تعداد سكانها 2ر1 مليون نسمة، حصلت على استقلالها من إندونيسيا عام 2002، بعد ثلاثة أعوام من إجراء استفتاء على الاستقلال بإشراف أممي.