الحكومة الألمانية تتوقع انتشارًا محتملاً لفيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

تأهبت الحكومة الألمانية، لحدوث انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد، في ظل انتشاره في شمال إيطاليا.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في برلين اليوم الاثنين إن " فيروس كورونا وصل إلى أوروبا كوباء".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" ولذلك علينا أن نضع في حسابنا إمكانية انتشاره في ألمانيا أيضا".

وتابع شبان أن الوضع "الديناميكي جدا جدا" يشير إلى أن الفيروس أخذ في انتشاره شكل الجائحة.

واعلنت إيطاليا سادس حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الاصابات بالفيروس 219، كما الغت مباريات في كرة القدم على مستوى المحترفين والهواة.

ورأى شبان أنه في ظل وجود 16 حالة إصابة معروفة في ألمانيا، فإن من الممكن عزل المتضررين وعلاجهم والتعرف على الأشخاص الذين اتصلوا بهم، وقال إنه في حال حدوث انتشار قوي لابد من التركيز على " في مرحلة تالية" محتملة على العلاج وإعطاء تعليمات للسكان بكيفية التصرف.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تطويق مدن بأكملها، قال شبان إن الكثير من الأشياء واردة من الناحية النظرية، وأضاف أن مثل هذه الخطوة ليست ضرورية " وهناك الكثير من المراحل البينية بداية من إلغاء الفعاليات الكبيرة وصولا إلى التطويق الكامل لمدن بأكملها"، واستطرد " نحن نقوم برد الفعل في الوقت الراهن بصورة مناسبة وبشكل نسبي".

كان لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أبدى تشككه حيال إمكانية وضع مدن بأكملها في ألمانيا تحت الحجر الصحي، وقال إن الصين تمكنت من القيام بمثل هذا الإجراء بمساعدة الجيش.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، قال فيلر إن تطوير علاجات مضادة للمرض يسير بأسرع ما يمكن في الوقت الراهن، وأعرب عن تفاؤله حيال إمكانية ايجاد مصل مضاد في غضون عام.

وتوقع فيلر مزيدا من الانتشار للفيروس " علينا أن نفترض أنه سيواصل الانتشار في ألمانيا".

وقال شبان إن كل واحد بإمكانه أن يسهم في عدم انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المهم غسل اليدين بشكل دقيق عدة مرات يوميا وحماية الآخرين عن السعال وعدم لمس الوجه.

ولا تخطط الحكومة الألمانية حاليا في إغلاق الحدود، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لا يوجد تفكير في هذا الأمر.