‎هجوم مسلح على ملعب ومقهى يودي بحياة ثلاثة عراقيين

وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على مقهى وملعب بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ملعباً وكوفي شوب في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخر"، مبينة أنها ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.