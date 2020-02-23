باكستان وأفغانستان تغلق الحدود مع إيران بسبب كورونا

وكالات:

أعلن السلطات الأفغانية والباكستانية، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن اليوم الأحد، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتًا، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

فيما ذكرته وسائل إعلام تركية، اليوم الاحد، أن أنقرة تمنع قدوم رحلات من إيران اعتبارًا من مساء اليوم.

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تسجيل ثلاث وفيات جديدة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد وفيات الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 8.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن عدد المصابين ارتفع إلى 43، مقابل 28 في اليوم السابق.

ويوجد أكثر من 750 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس في أنحاء إيران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية إغلاق المدارس والجامعات في العديد من المدن بصورة مؤقتة. كما أعلنت السلطات إغلاق دور السينما حتى إشعار آخر، وكذلك إلغاء كافة العروض المسرحية والحفلات الموسيقية.

أما مباريات كرة القدم، فقد تقرر إقامتها في موعدها، ولكن بدون جمهور.

ويخشى كثيرون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران قد يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات.