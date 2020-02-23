أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الصين تُقر بـ"ثغرات" في مكافحة كورونا.. وتؤكد: أخطر أزمة صحية منذ 1949

02:31 م الأحد 23 فبراير 2020
الصين تُقر بـ"ثغرات" في مكافحة كورونا.. وتؤكد: أخطر أزمة صحية منذ 1949

الرئيس الصيني

وكالات:

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينج، الأحد، أن أزمة فيروس كورونا الجديد لا تزال معقدة وخطيرة في البلاد، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأضاف جين بينج أن "تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها"،

وشدد الرئيس الصيني على أن الفيروس الذي بات معروفًا باسم "كوفيد 19" هو أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد منذ عام 1949، مُعتبرة أنه "أزمة ومحنة كبيرة".

وأضاف: "جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة"، مُقرًا بوجود "ثغرات" في حملة مكافحته.

وأشار إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر بمدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مُضيفًا: "لكن سنحاول التقليل منها".

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2445 شخصا، وإصابة أكثر من 78 ألفًا على مستوى 33 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين. فيما غادر أكثر من 20 ألف مريض بعد تماثلهم للشفاء.

الرئيس الصيني فيروس كورونا الاقتصاد الصيني

الخبر التالى:

الرابعة في اليابان.. تسجيل ثالث وفاة بكورونا على متن السفينة الموبوءة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان