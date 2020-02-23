إيران تعتزم فرض "حجر صحي" على طهران إذا ارتفعت إصابات كورونا

وكالات:

أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران محسن هاشمي، فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" الذي أصاب حتى الآن 29 إيرانيًا، وفق قناة روسيا اليوم.

وأغلِقت مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتي "قمم" و"أراك" في وسط البلاد على خلفية تفشي كورونا في البلاد.

وبدأت السلطات الإيرانية، الأحد، تعقيم قطارات الأنفاق في مدينة أصفهان، تخوفا من انتقال الفيروس القاتل إلى هذه المدينة التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة.

كما أعلن مدير المتاحف الإيرانية إغلاق جميع المتاحف في 9 مدن بما، فيها العاصمة طهران، تخوفا من تفشي "كوفيد 19".

بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" في إيران، حيث توفي حتى الآن 7 أشخاص وتم تسجيل نحو 30 إصابة، قررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.

ويُنتظر أن يعقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا الاثنين بحضور وزير الصحة سعيد نمكي لبحث انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأودى الفيروس الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، بحياة أكثر من 2400 شخص في الصين إضافة إلى 20 وفاة في دول أخرى، معظمها في إيران التي سجّلت 6 وفيات. كما أصاب أكثر من 78 ألفًا على مستوى 33 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين القارية، فيما تعافى أكثر من 23 ألفًا.