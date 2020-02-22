ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران إلى 6

وكالات:

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في إيران إلى 6 حالات.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 28 شخصًا.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى 76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.