مخاوف من احتمال نقل تفشي كورونا إلى الضفة الغربية بسبب وفد كوري

رام الله - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار الأراضي الفلسطينية قبل أسبوع وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوفد الكوري الجنوبي زار في الفترة ما بين 8 إلى 15 من الشهر الجاري، كل من القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل.

وطلبت الوزارة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

وحثت الوزارة جمهور المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، مؤكدة أنه لا يوجد في فلسطين أية إصابات حتى الآن بالفيروس.

في سياق قريب، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأطباء إلى الالتزام بالدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين، ووقف جميع أشكال عرقلة العمل والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية من قبل نقابة الأطباء.

وأكدت الكيلة في بيان صحفي، أن فلسطين الآن في حالة طوارئ بسبب فيروس كوفيد 19، وهو أمر يستلزم من جميع الأطباء والكوادر الصحية المشاركة في التصدي لهذا المرض، والعمل بكل جدية على حماية المواطنين.