وزير الخارجية الفلسطيني يشيد بدور المغرب في حماية القدس

رام الله - أ ش أ

أشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اليوم السبت، بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات عبر ترؤس الملك المغربي محمد السادس للجنة القدس، وبعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأكد المالكي -خلال لقائه سفير المملكة المغربية لدى فلسطين محمد الحمزاوي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- الموقف الفلسطيني الثابت من عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد على وحدة وسلامة كل الدول العربية وأراضيها، وفي دعم وحدة التراب المغربي، ودعم جهود المغرب في هذا الشأن، وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وناقش الجانبان -خلال اللقاء- مجمل التطورات السياسية، لا سيما الإعلان الأمريكي لـ"خطة السلام الأمريكية" وتداعياتها على استقرار المنطقة.

ووجه المالكي الشكر للمملكة المغربية على موقفها الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ودعمها فلسطين في مواجهة مخاطر الصفقة وتبعاتها.