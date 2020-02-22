أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الصين: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما

12:40 م السبت 22 فبراير 2020
الصين: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت إدارة محلية في الصين، اليوم السبت، أن فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما، بعدما أعلن في وقت سابق أن مدة الحضانة المفترضة للفيروس هي 14 يوما.

وأعلنت حكومة محلية في الصين، أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض المرض إلا بعد 27 يوما، مما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.

وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أن الرجل الذي أشارت إليه أسرته باسم جيانغ قاد سيارته في 24 يناير للعودة إلى منطقة شنونغجيا في شمال غربي هوبي قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى في 20 فبراير وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي.

فيروس كورونا الصين، فترة حضانة فيروس كورونا حكومة هوبي

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" قلقة من تسجيل إصابات بـ"كورونا" لأشخاص لم يسافروا للصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة هائلة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. وجرام 21 يتخطى 700 جنيه