أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

زلزال يضرب شمال غربي الصين بقوة 5.1 درجة

09:33 ص السبت 22 فبراير 2020
زلزال يضرب شمال غربي الصين بقوة 5.1 درجة

نتيجة زلزال - ارشيفية

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية -في بيان اليوم السبت، إن الزلزال ضرب المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تحديد مركزه على عمق 10 كيلومترات في محافظة "جياشي" بولاية "كاشغار"، فيما شعر سكان المنطقة بالهزة الأرضية، وتم إرسال فريق إنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما تم تعليق جزء من خدمات السكك الحديدية عبر المحافظة.

هذا المحتوى من

زلزال الصين شبكات رصد الزلازل

الخبر التالى:

مظاهرة ضد التحريض وازدراء الإنسان بعد الهجوم العنصري في هاناو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجنايات تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"