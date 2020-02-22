زلزال يضرب شمال غربي الصين بقوة 5.1 درجة

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية -في بيان اليوم السبت، إن الزلزال ضرب المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تحديد مركزه على عمق 10 كيلومترات في محافظة "جياشي" بولاية "كاشغار"، فيما شعر سكان المنطقة بالهزة الأرضية، وتم إرسال فريق إنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما تم تعليق جزء من خدمات السكك الحديدية عبر المحافظة.