ترامب: الحديث عن دعم روسيا لإعادة انتخابي "حملة تضليل أخرى"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الترويج لفكرة دعم روسيا فوزه في الانتخابات "حملة تضليل أخرى" أطلقها الديمقراطيون.

جاء تعليق ترامب بعد تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن مسؤولي المخابرات حذروا المشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضي من أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات 2020 لمساعدة ترامب.

صرحت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن شيلبى بيرسون كبير مسئولي أمن الانتخابات في الاستخبارات الامريكية وجه تحذيرا للمشرعين من أن الاستخبارات الروسية تتخذ خطوات للتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 لدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب للفوز بفترة بولاية ثانية.

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز إحاطة إعلامية تناولت الخطوط العريضة للتدخلات الروسية المتضمنة تسليح وسائل التواصل الاجتماعي والقرصنة والهجمات على البنية التحتية للانتخابات، وتقول التقارير ان روسيا تحاول اثارة أسئلة تشكك بنزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الى جانب دعمها لترامب.

قال مسئول في البيت الأبيض ان ترامب عبر عن غضبه خلال الاجتماع مع مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجواير بسبب الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالجهود الروسية لدعمه.