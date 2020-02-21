الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

القاهرة- (وكالات):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الإصابتين كانتا على اتصال بحالة أخرى تعود لمواطن صيني أعلن عن إصابته مؤخرا.

وأعلنت الإمارات في 16 فبراير الجاري، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

وزارة الصحة و وقاية المجتمع تعلن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض #فيروس_كورونا_المستجد " المعروف باسم COVID19" و هما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني الذي تم الإعلان عنها مؤخراً.#وام

وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 11 حالة، تم شفاء 3 حالات منها، فيما يتلقى الآخرون الرعاية الطبية المكثفة.