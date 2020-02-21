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"دعم الشرعية": تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية

02:17 ص الجمعة 21 فبراير 2020
"دعم الشرعية": تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية

تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير قوات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ بالستية استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز، إلى أن الصواريخ أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة.

اليمن صواريخ بالستية السعودية تحالف دعم الشرعية

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