"دعم الشرعية": تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية
02:17 ص الجمعة 21 فبراير 2020
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير قوات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ بالستية استهدفت المملكة العربية السعودية.
وأضاف التحالف، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز، إلى أن الصواريخ أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة.
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