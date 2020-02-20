غدا.. وزير الخارجيه الألماني يستقبل نظيره السعودي في برلين

برلين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانيه، أن الوزير هايكو ماس سوف يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، غدا /الجمعة/ في برلين .

وأضاف بيان الخارجية الألمانية الصادر اليوم /الخميس/ - أن الوزيرين سوف يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أكد في وقت سابق هذا الأسبوع خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانيه (د ب أ) - أن الرياض تنتظر من الحكومة الألمانية إنهاء حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.

وكانت الحكومة الألمانية حظرت بيع الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.