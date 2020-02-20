تركيا: لم نؤكد مشاركتنا في القمة الثلاثية حول سوريا

(وكالات):

أعلن متحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة الثلاثية مع إيران وروسيا حول سوريا، المقرر عقدها في طهران.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تركيا لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة الثلاثية المرتقبة، بين زعماء روسيا وتركيا وإيران، في طهران".

من جهته، أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن عدم وجود موعد محدد لقمة الدول الثلاث الضامنة لما يعرف بـ "مسار أستانا" حول التسوية في سوريا، مشيرا إلى سعي إيران مع روسيا وتركيا، لعقدها في القريب العاجل.

وتابع المصدر الإيراني قائلا: "إذا لم يوافق الأتراك في الوقت الراهن، فنحن سننتظر حتى يتم الاتفاق على تاريخ جديد بيننا وبين الأصدقاء الروس والأتراك لعقد القمة.. لكن يجب أن تشارك الدول الثلاث.. إنها قمة ثلاثية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن التجهيزات جارية لعقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا، مؤكدا على أنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد.

وشهد الوضع في محافظة إدلب السورية، اليوم الخميس، تصعيدا جديدا، وسط تقارير عن قصف المدفعية التركية مواقع للجيش السوري في المنطقة، وتصدي القوات السورية للنيران التركية.