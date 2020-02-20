البنتاجون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين

صنعاء- (أ ف ب):

أعلن البنتاجون، الأربعاء، إيران تواصل إرسال أسلحة متطوّرة إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، مدعّماً اتهامه بصور لأسلحة إيرانية قال إنها جزء من شحنتين ضبطتهما القوات الأمريكية في غضون أقل من 3 أشهر.

وقال القومندان بيل أوربان، المتحدّث باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، خلال مؤتمر صحف في مقرّ وزارة الدفاع في واشنطن إنّ فيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن تنفيذ العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، "أثبت باستمرار أنّه يحاول إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وعرض المتحدّث خلال المؤتمر الصحفي صورًا لأسلحة ضبطتها القوات الأمريكية في 25 نوفمبر و9 فبراير على متن مركبين شراعيين كانا يبحران من دون أن يرفع أيّ منهما علم أي دولة، مؤكّداً أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من إيران إلى الحوثيين.

وأوضح القومندان أوربان أنّ عملية الاعتراض الثانية التي جرت في 9 من فبراير الجاري نفّذها الطرّاد الأمريكي "نورماندي" في بحر العرب وتمّ خلالها مصادرة 150 صاروخاً مضادّاً للدبابات من طراز "دهلاوية " وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، و3 صواريخ أرض-جو يطلق عليها اسم "358"، وهو سلاح صنعته إيران حديثاً.

أما في عملية الاعتراض الأولى التي جرت في نوفمبر، فقد صادرت المدمّرة الأمريكية "فوريست شيرمان" صواريخ من نفس الطراز، فضلاً عن عدد كبير من أجزاء لصواريخ كروز.

وشدّد المتحدّث على أنّ "الولايات المتحدة مقتنعة بأنّ الأسلحة المضبوطة (...) تمّ تصنيعها في إيران وكانت في طريق تهريبها إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لقرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي".

ورفض القومندان أوربان الإجابة على أسئلة تتعلّق بالطريقة التي رصدت فيها البحرية الأمريكية هذين المركبين الشراعيين، لا سيّما وأنّ أعداداً كبيرة من هذه القوارب الصغيرة تجوب مياه المنطقة باستمرار، أو بالمكان الذي تمّ فيه تحميلهما بالأسلحة.

واكتفى المتحدّث بالقول إن طاقم القارب الذي ضبط في 9 من الشهر الجاري كان يمنياً وقد تم تسليمه إلى خفر السواحل اليمنيين.

وتنفي طهران باستمرار الاتّهامات الأمريكية الموجّهة إليها بتقديم دعم عسكري للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.