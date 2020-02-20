أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

فيتنام: تعافي رضيع من كورونا بعد 10 أيام من إصابته

10:43 ص الخميس 20 فبراير 2020
فيتنام: تعافي رضيع من كورونا بعد 10 أيام من إصابته

تعافي رضيع من كورونا بعد 10 أيام من إصابته

هانوي- (د ب ا):

أعلن مسؤولون، الخميس، أن رضيعا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر خرج من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19"، الذي انتشر في العشرات من الدول منذ بدء تفشيه في الصين.

وقال المسؤولون إن الرضيع كان من ضمن 16 مريضا ثبت إصابتهم بالفيروس في فيتنام.

وقال لي ثانه هاي مدير المستشفى الوطني لطب الأطفال" نحن سعداء بأن نعلن أنه تم علاج الطفل الفيتنامي بنجاح من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا"، مضيفا أنه سوف يتم متابعة الرضيع في مركز صحي محلي.

وجرى نقل الرضيع إلى المستشفى منذ 10 أيام، بعد ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة وظهور أعراض انفلونزا عليه، ولكن بعد ذلك أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا

فيروس كورونا فيتنام هانوي

الخبر التالى:

قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية.. بدء الصمت الانتخابي في إيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان