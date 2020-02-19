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فرنسا: تحقيق غصن يركز على موزع عمان وقصر فرساي

09:28 م الأربعاء 19 فبراير 2020
فرنسا: تحقيق غصن يركز على موزع عمان وقصر فرساي

كارلوس غصن

باريس (د ب أ)

كشف بيان للمدعى العام الفرنسي اليوم الأربعاء عن تركيز التحقيق الفرنسي مع رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن الذي تم تسليمه إلى نخبة من المحققين، على التعاملات مع موزع في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الإنفاق على الرحلات والفعاليات.

وسلم ممثلو الادعاء بمدينة نانتير، بالقرب من باريس، القضية إلى قضاة تحقيق يتمتعون بسلطات تحقيق أوسع، وسيقوم القضاة بفحص إساءة مشتبه بها لاستخدام أموال الشركة وانتهاك مضاعف للثقة وتزوير مستندات وغسل الأموال.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن ممثلي الادعاء في نانتير قولهم إن الاتهامات تتعلق بعمليات تحويل أموال بين شركة "رينو " وموزع السيارات في سلطة عمان "سهيل باهوان للسيارات". كما تشمل الانفاق على فعاليات ورحلات ربما كانت شخصية، وتمت تغطية عدة ملايين يورو من تكلفة هذه الرحلات من فرع تحالف رينو نيسان في هولندا "ار ان بي في".

وبينما لم يذكر حفل زفاف غصن في عام 2016 بقصر فرساي بشكل محدد في البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلا أن التحقيق الذي استمر لمدة عام، ركز على ما إذا كان الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان قد استغل اتفاق رعاية رينو لتغطية الحفل الخاص.

ولم يستجب محامي غصن جان ايف لو بورن على الفور لطلب للتعليق. وكان متحدث باسم غصن قد نفي في وقت سابق مزاعم متعلقة بموزع عمان.

كارلوس غصن فرنسا المدعى العام الفرنسي سلطنة عمان

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