هل يشمل اتفاق تبادل الأسرى باليمن شقيق هادي؟

القاهرة- (وكالات):

صرح مصدر مطلع لـ"العربية.نت"، اليوم الاثنين، أن هناك "احتمالا للإفراج" عن شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، في إطار اتفاق تبادل الأسرى في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أمس الأحد.

وكانت الميليشيات قد أسرت اللواء ناصر منصور هادي واللواء الركن محمود الصبيحي (وزير الدفاع) والعميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد في مارس 2015.

أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً، ماجد فضائل، أن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في العاصمة الأردنية عمّان مع ميليشيات الحوثي ستشمل الإفراج عن ألف و420 أسيراً ومعتقلاً.

وقال فضائل، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، الأحد، إن هذه هي مرحلة أولى وصولاً إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين.

كما أوضح أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، يجري التنسيق حول الأمور اللوجستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب غريفثس والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم عملية التبادل.

وبشّر فضائل أهالي وذوي الأسرى والمختطفين باقتراب حدوث "انفراجة فعلية" في الملف، إلا أنه شدد على أنها مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف كما هي عادتهم.

ولفت إلى أن هناك مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وصولاً إلى الإفراج الشامل عن الجميع، وأن هناك اجتماعاً آخر بعد حوالي شهر للتنسيق بشأن إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمختطفين على غرار المرحلة الأولى.