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جماعة يمينية ألمانية " خططت لاستهداف مساجد"

12:38 م الإثنين 17 فبراير 2020
جماعة يمينية ألمانية " خططت لاستهداف مساجد"

أرشيفية

برلين- (بي بي سي):

تفيد تقارير إعلامية واردة من ألمانيا بأن إلقاء القبض على أعضاء في جماعة يمينية قبل أيام جاء بسبب نيتهم شن هجمات على مساجد وطالبي لجوء سياسي وعدد من السياسيين.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت، يوم الجمعة الماضي، القبض على ١٢ شخصا، يُعتقد أنهم أعضاء في جماعة متطرفة.

وبحسب صحيفة داس فيلد أون سونتاج فإن الشرطة لا تزال تبحث عن أحد الأشخاص الذي يشتبه في انتمائه إلى الجماعة.

وتشهد ألمانيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا لشعبية الأحزاب اليمينية، خاصة في شرقي البلاد، الذي كان خاضعا للحكم الشيوعي فترة الحرب الباردة، القرن الماضي.

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