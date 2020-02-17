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حلف الناتو لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب

12:34 م الإثنين 17 فبراير 2020
حلف الناتو لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب

الناتو

القاهرة- (وكالات):

أبلغ مصدر في حلف الناتو وكالة أنباء "تاس" أن الحلف لا ينوي تقديم الدعم العسكري لأنقرة في حال قيامها بعملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال المصدر، وهو دبلوماسي يعمل في بعثة إحدى الدول الأعضاء في مقر الحلف ببروكسل، إن "دول الناتو لن تدعم تفعيل البند الخامس بسبب مقتل عسكريين أتراك في إدلب مطلع فبراير"، مشددا على أن الحلف "لا ينظر في إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لتركيا في حال القيام بعملية في هذه المنطقة".

الناتو تركيا إدلب

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