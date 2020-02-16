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مسؤول إيراني لـ"بشار الأسد": ندعم سوريا للقضاء على الارهاب في كل أراضيها

08:51 م الأحد 16 فبراير 2020
مسؤول إيراني لـ"بشار الأسد": ندعم سوريا للقضاء على الارهاب في كل أراضيها

علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني

دمشق - ( د ب أ)

جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، دعم بلاده لسوريا في مساعيها للقضاء على ما وصفه "بالإرهاب" على أراضيها.

وأعرب لاريجاني خلال لقائه، اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد، عن ثقته بقدرة الشعب السوري على استكمال تحرير أراضيه كافة واستعادة مكانة سورية في المنطقة.

من جانبه ،أكد الأسد أن " الدول المعادية للشعب السوري ما زالت تحاول حماية الإرهابيين الذين يتخذون الأهالي رهائن ودروعاً بشرية وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره على حساب حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم والشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية".

علي لاريجاني سوريا الارهاب مجلس الشورى الإيراني

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