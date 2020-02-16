الصحة السعودية تؤكد انتحار صيني بسبب "كورونا"

أعلنت مديرية الصحة في مدينة جدة غرب السعودية مساء اليوم السبت انتحار طالب مقيم في المملكة بعد احتجازه في أحد المستشفيات للاشتباه بوجود فيروس "كورونا"، بحسب وكالة صحيفة سبق السعودية.

وقالت مديرية الصحة في مدينة جدة في بيان لها مساء اليوم السبت إن "أحد الطلاب المقيمین في المملكة- لم تكشف عن جنسيته- وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بوساطة الهلال الأحمر فجر أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة علیه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبیة".

وأكدت في بيانها "اتخاذ جمیع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحین ظهور النتائج المخبرية، التي ظهرت صباح اليوم السبت وبينت عدم وجود أي إصابة بالفيروس".

وأشارت المديرية إلى" أنه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، إلا أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة الغرفة بعد أن فك زر الأمان الخاص بالنافذة، عند الساعة 12:24 صباحا، وباشرت الجهات الرسمیة والأمنیة التحقيقات في الواقعة".

ونقلت صحيفة"سبق" في وقت سابق السبت عن مصادر لها – لم تسمها – قولها "أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث" دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم السبت عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وادى إلى فاة المئات واصابة الآلاف .