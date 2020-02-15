شكري يؤكد حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكري، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان "زينة عكر"، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى ثمن خصوصية العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين الشقيقين.