شكري يلتقي نظيره الفرنسي في ميونخ لاستعراض القضايا الإقليمية بالمنطقة

كتب – محمد عطايا:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب المشاركة في جلسة رباعية مع وزراء خارجية ألمانيا والأردن، للتشاور حور القضايا الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي عقب المشاركة في جلسة رباعية مع وزراء خارجية ألمانيا والأردن للتشاور حول القضايا الإقليمية".

وغادر شكري مساء الجمعة واشنطن، متوجها إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاحد، وستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصرح حافظ، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في عدة جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لإبراز الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

كما سيعقد وزير الخارجية، على هامش المؤتمر، مباحثات مع عدد كبير من المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد مؤتمر ميونخ للأمن أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين، والتي توليها مصر اهتماما خاصا بِحُكْم ثقلها الإقليمي والدولي، وعضويتها في المحافل الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، ودبلوماسيتها النشطة دفاعاً عن الشرعية الدولية ودعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب على المسرح الدولي.