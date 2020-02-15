مقتل شخص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار في قاعة تيمبودروم ببرلين

برلين - (د ب أ):

قتل شخص وأصيب عدد آخر في وقت متأخر من مساء الجمعة، في إطلاق نار في قاعة للمؤتمرات في برلين، حسبما قال رجال الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتشر رجال شرطة مسلحون حول قاعة تيمبودروم للمؤتمرات وتم فرض نطاق أمني حولها وتقوم الشرطة بالبحث عن عدد من المشتبه بهم.

وقامت الشرطة بإخراج الزائرين الموجودين في قاعة المؤتمرات من الأبواب الجانبية والخلفية.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع الكشف عن أي معلومات بشأن خلفية الهجوم في الوقت الحالي.

يذكر أن مسرحية تركية كانت تعرض في قاعة المؤتمرات مساء الجمعة.