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مقتل 15 طفلا على الأقل جراء حريق بملجأ في هايتي

05:33 ص السبت 15 فبراير 2020
مقتل 15 طفلا على الأقل جراء حريق بملجأ في هايتي

أرشيفية

بورت أو برنس - (د ب أ):

لقي 15 طفلًا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في ملجأ في هايتي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة.

وتردد أن خدمات الطوارئ استغرقت أكثر من ساعة للوصول إلى الحريق الذي اندلع في منطقة "كينسكوف" جنوب مدينة بورت او برنس عاصمة هايتي.

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إنه كان هناك رضع وأطفال صغار بين القتلى.

وذكرت صحيفة "لو نوفيلست " إن الحريق أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الأطفال.

وكتب رئيس هايتي جوفينيل مويس على موقع تويتر "أشعر بألم عميق بسبب وفيات الأطفال في الملجأ".

وأضاف "أدعو السلطات المعنية إلى التحقيق سريعا في سبب وقوع هذه المأساة".

اندلاع حريق هايتي حالة الطوارئ

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