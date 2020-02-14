الصحة العالمية: إجمالي إصابات كورونا في الصين تخطى 63 ألفًا

جنيف - (أ ش أ):

أعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة في جنيف، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بلغ في الصين 63 ألفًا مؤكدة، مشيرًا إلى وفاة مائة حالة اليوم فقط.

وأشار تادروس، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن 1760 عامل صحي في الصين قد أصيبوا بالفيروس، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات في الصين لمعرفة متى أصيبوا وإن كان حين الإصابة يرتدون معدات الوقاية وغير ذلك من المعلومات التي ترغب المنظمة في الحصول عليها لمعرفة ماذا حدث.

وقال مدير عام منظمة الصحة إن فريق الخبراء الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية سوف يكتمل وصوله الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وهم 12 خبير صحة دوليًا سينضمون إلى عدد مماثل من نظرائهم الصينيين.

من ناحيته، قال الدكتور مايك برايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ردًا على سؤال للصحفيين إنه لم تجر أي مناقشة مع المنظمين لاولمبياد طوكيو القادم كما لم تقدم لهم اي نصائح في الوقت الراهن بشأن فيروس كوفيد 19 ، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة تضم فريقًا للتعامل مع الأحداث الكبرى المنظمة في العالم منذ حوالي العقدين، ويتولى الفريق ما يتعلق بتلك الأحداث سواء بالتنبيه أو النصيحة في حال الحاجة، منوهًا بأنه لا توجد في هذه المرحلة حاجة لذلك فيما يتعلق بأوليمبياد طوكيو.